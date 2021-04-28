Sony улучшила работу игровой консоли PlayStation 5

Sony в значительной мере изменила производительность игровой приставки PlayStation 5. Компания 27 апреля выпустила обновления системного программного обеспечения. Об этом рассказали ToDay News Ufa.

Исходя из описания, становится понятно, что обновление улучшает работу консоли. Апдейт имеет размер около девятисот мегабайт. Также в компании считают правильным установить все доступные обновления на PS5, чтобы проходить уровни в играх с максимальным удовольствием.

Ранее Sony выпустила на рынок более крупное обновление системного ПО для своей PlayStation 5. Апдейт, выходивший под номером 21.01-03.00.00.38, даже заполучил поддержку переноса и хранения игр на съемном USB-накопителе, а также возможность игр на нескольких людей на консолях PS5 и PS4.