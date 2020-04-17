17 апреля 2020, 16:00
Sony создаст игрового робота-компаньона
Компания Sony запатентовала автономного робота-компаньона. Он сможет реагировать на эмоции геймера, сидеть рядом с ним, говорить и двигать частями тела. Об этом написал сайт NEWS.ru.
Компания опубликовала пост в Twitter, рассказав о роботе. Сообщается, что он умеет и играть — в качестве примера приводится управление «командой соперника в бейсбольной игре, в которую играет пользователь».
Робот предназначен для одиноких геймеров. Он также сможет смотреть кино и сериалы со своим «хозяином».
Компания подала заявку на патент в апреле 2018 года.