Sony создаст игрового робота-компаньона

Компания опубликовала пост в Twitter, рассказав о роботе. Сообщается, что он умеет и играть — в качестве примера приводится управление «командой соперника в бейсбольной игре, в которую играет пользователь».

Робот предназначен для одиноких геймеров. Он также сможет смотреть кино и сериалы со своим «хозяином».

Компания подала заявку на патент в апреле 2018 года.