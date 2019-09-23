Sony рассказала о «сне» следующей PlayStation

Компания Sony присоединилась к программе ООН, направленной на сохранение климата и защиту окружающей среды. В рамках программы следующее поколение PlayStation станет потреблять значительно меньше энергии, чем доступная сейчас в продаже PS4.

Sony как участница объединения Playing for the Planet собралась внести посильный вклад в дело сохранения окружающей среды. Объединение состоит из игровых компаний, которые готовы поучаствовать в сохранении климата и защите экологии.

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Как заявил президент и глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан, компания уже предприняла меры, чтобы снизить потребление энергии у PS4. По подсчетам компании, удалось избежать выбросов 16 миллионов метрических тонн углерода в атмосферу. В следующие десять лет показатель вырастет — ожидается, что он достигнет значений в 29 метрических тонн.

«Я также очень рад объявить, что консоль PlayStation следующего поколения будет включать в себя возможность приостановить игровой процесс с гораздо меньшим энергопотреблением, чем PS4», — добавил Райан. Его слова привел блог PlayStation.

По его словам, в режиме сна консоль будет потреблять всего 0,5 ватт электроэнергии против 8,8 ватт у PS4. Компания намерена в рамках взятых на себя обязательств отчитываться о мерах повышения энергоэффективности, а также рассказывать пользователям PlayStation, как лучше использовать консоль, чтобы сберечь максимальное количество энергии.