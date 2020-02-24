Sony рассекретила новые флагманские смартфоны

Компания Sony представила онлайн новые топовые смартфоны. Стали известны характеристики свежих Xperia 1 II и Xperia 10 II. Онлайн-презентацию пришлось устроить из-за отмененной выставки MWC 2020.

Новый Xperia 1 II (читается как Xperia One Mark II) получил 4K-экран на 6,5 дюйма с OLED-матрицей и поддержкой HDR. Соотношение сторон экрана нового флагмана — 21:9. Под капотом у смартфона процессор Snapdragon 865. На борту девайса 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора — 4000 мАч, что немногим больше, чем у других моделей лот Sony. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 10, сообщил сайт GSMArena.

В отличие от конкурентов, оптика нового флагмана оставляет желать лучшего. На фоне анонсированных другими производителями камер на 64 и даже 128 мегапикселей новинка от Sony оснащена тремя 12-мегапиксельными камерами, но зато от Цейсса. Фронтальная камера уж какую модель подряд остается неизменной: 8-мегапиксельной. Производитель утверждает, что смартфон заточен под работу с видео — съемку и обработку, а также работу с фото. В продажу новинка должна поступить в первом квартале 2020 года.

Другая новинка от Sony, Xperia 10 II, заявлена как производительный смартфон средней категории с удобным дисплеем и влагонепроницаемостью. Подчеркивается, что у этого аппарата запросто можно настроить автоматическую работу его трех камер, характеристики которых чуть скромнее, чем у Xperia 1 II. Основная камера у него так и осталась 12-мегапиксельной, а вот «ширик» и «телевик» получили всего по восемь миллионов пикселей.

Производитель подчеркнул, что смартфон может в активном режиме работать «невообразимо долго»: его заряда хватит, если не усердствовать, до самого вечера. Немудрено при емкости аккумулятора в 3600 мАч. При этом у конкурентов стандартом постепенно становится аккумулятор в 4000 мАч и более, что позволяет в активном режиме использовать телефон как минимум пару суток, а то и больше.

Цена на смартфоны пока неизвестна. Производитель обещает выдать первую партию в продажу до конца первого квартала 2020 года.