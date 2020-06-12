Sony презентовала Playstation 5

Презентация началась с трейлеров эксклюзивных игр для приставки, среди которых была улучшенная версия GTA V, которая выйдет в 2021 году.

Также были представлены продолжение Spider-Man, Gran Turismo от студии Polyphony Digital, Ratchet & Clank Rift Apart от Insomniac Games, а также Hitman III.

Консоль оснащена инновационным встроенным SSD-накопителем в 825 гигабайт, восьмиядерным процессором с частотой до 3,5 ГГц, видеокартой мощностью 10,28 терафлопс и «быстрой» оперативкой GDDR6.

У PlayStation 5 есть возможность расширения памяти с помощью дополнительного SSD NVMe-слота, а совокупная скорость обмена данными устройства равна 5,5 Гб/с. Также компания презентовала новый геймпад к PlayStation 5, который называется DualSense.

У консоли будут две версии — с приводом и без. В линейку аксессуаров также войдут новые наушники, пульт и зарядная станция.

Изначально мероприятие было запланировано на 4 июля, но его перенесли из-за беспорядков в США