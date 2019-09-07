Sony представила «кассетный» плеер Walkman на основе Android

Компания Sony представила на стартовавшей выставке IFA 2019 новый плеер в честь сорокалетнего юбилея Walkman.

Модель Walkman под названием NW-A100TPS имеет на задней панели логотип 40-летнего юбилея, пишет портал Ixbt. Плеер поставляется в мягком чехле и упаковке с отсылкой к первому портативному кассетному плееру Sony — TPS-L2 Walkman, который был выпущен в 1979 году. Чехол на новую модель сделан в виде того-самого кассетного плеера, а заставка на экране гаджета имитирует проигрывающуюся магнитофонную кассету.

Новая модель работает под управлением Android. Также в плеере доступен голосовой помощник Google Assistant. Гаджет имеет экран, диагональ которого 3,6 дюйма, а также 16 ГБ флэш-памяти. Кроме того, в устройстве есть функции поддержки Wi-Fi и Bluetooth, а также порт USB-Type-C. Аккумулятор обеспечит гаджету до 26 часов автономной работы.

Продажи новинки стартуют в Европе уже в ноябре. Цена плеера будет равняться 440 евро (это чуть больше 32 тысяч рублей). В России устройство будет представлено в четырех цветах — красный, черный, пепельно-зеленый и синий. Даты старта продаж и цены на гаджеты в России будут объявлены позже.