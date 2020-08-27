Sony открыла предзаказ на PlayStation 5. Но только по спецприглашениям

Американское подразделение Sony открыло предзаказ на игровые консоли PlayStation 5. С сегодняшнего дня игроки из США могут оставить свои данные на сайте компании. В ответ придет письмо с инструкциями.

Речь идет только о пользователях, которые уже играют в PlayStation. Для предзаказа им нужно отправить свой online ID через специальную форму на сайте Sony.

«Предварительные заказы принимаются в порядке очереди, поэтому, как только вы получите приглашение по электронной почте, мы рекомендуем вам следовать инструкциям и действовать быстро», — сообщает компания.

Там отмечают, что количество приставок ограничено. А само приглашение не гарантирует получения консоли. На один профиль в PlayStation можно зарезервирвать только одну PS5.

Цены на консоли пятого поколения пока не объявлены. Предзаказ в других странах еще не начался.

Поступление PS5 в продажу планируется в декабре 2020 года, к началу новогодних праздников.