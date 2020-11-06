Sony объяснила, как провести первичную настройку PS5. Видео

Компания Sony выпустила три обучающих видеогайда, посвященных регулировке главных особенностей консоли PS5 и переносе данных с PS4. Все они сделаны на английском языке, но с русскими субтитрами.

Рассказывается, в частности, как можно включить и отрегулировать пять разных типов работы 3D-звука. В новой консоли по умолчанию выбран сильный уровень тактильного отклика контроллера DualSense. Настроить его можно во вкладке «Аксессуары». Руководствуясь видео, пользователи также смогут изменить режим энергосбережения консоли и активировать доступ через Remote Play.

На видео объясняется порядок изменения двух режимов графики, уровней сложности, языка субтитров и озвучки.

Сохранить данные с PS4 на PS5 можно через USB-носитель или облачное хранилище PS Plus, а также через Wi-Fi или Ethernet-кабель. Игры с PS4 можно будет запускать на обеих консолях, если установить их на внешний диск.

Компания Sony подтвердила The Verge, что на старте PS5 не будет предоставлена возможность расширить память для новых игр. Эту опцию оставили для будущих обновлений. Пока в компании посоветовали подключать к PS5 недорогой внешний SSD для PS4-игр.