Sony назвала особенности PS5 и показала логотип новой приставки
По его словам, PlayStation 5 оснастили специальным чипом для 3D звука, а также приводом для дисков Ultra HD Blu-Ray. Кроме того, разработчики предусмотрели в консоли скоростной SSD и поддержку трассировки лучей в реальном времени. Также будет установлена новая система обратной связи джойстиков Haptics/Adaptive Triggers.
Затем Райан пообещал, что в ближайшие дни станет известно больше подробностей о консоли.
Покупатели смогут приобрести новую приставку от Sony в конце 2020 года. Устройство представили публике во время международной конференции потребительской электроники CES, которая началась в Лас-Вегасе 7 января и продлится до 10 числа.
Ранее сообщалось, что предзаказ приставки будет открыт в марте 2020-го. Стоимость консоли составит порядка 500 долларов.