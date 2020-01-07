    07 января 2020, 12:12

    Sony назвала особенности PS5 и показала логотип новой приставки

    Дарья Бунякова

    Японская корпорация Sony представила логотип новой игровой приставки PlayStation 5. Во время презентации президент игрового подразделения компании Джим Райан рассказал об особенностях нового устройства.

    По его словам, PlayStation 5 оснастили специальным чипом для 3D звука, а также приводом для дисков Ultra HD Blu-Ray. Кроме того, разработчики предусмотрели в консоли скоростной SSD и поддержку трассировки лучей в реальном времени. Также будет установлена новая система обратной связи джойстиков Haptics/Adaptive Triggers.

    Затем Райан пообещал, что в ближайшие дни станет известно больше подробностей о консоли.

    Покупатели смогут приобрести новую приставку от Sony в конце 2020 года. Устройство представили публике во время международной конференции потребительской электроники CES, которая началась в Лас-Вегасе 7 января и продлится до 10 числа.

    Ранее сообщалось, что предзаказ приставки будет открыт в марте 2020-го. Стоимость консоли составит порядка 500 долларов.