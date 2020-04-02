Солнечную электростанцию построили в Адыгее

Строительство электростанции началось в ноябре 2019 года, а закончилось в марте этого года. На данный момент на СЭС настраивают пусконаладочные работы. Планируется, что в мае электростанция начнет отпускать энергию в сеть.

Напомним, в Адыгее также строят еще одну электростанцию мощностью 4,9 МВт.