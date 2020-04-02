02 апреля 2020, 16:22
Солнечную электростанцию построили в Адыгее
Возле Майкопа построили первую очередь солнечной электростанции. Ее общая мощность 4 МВт. Станция является проектом в области развития «зеленой» энергетики. Об этом написал сайт «Юга.ру».
Строительство электростанции началось в ноябре 2019 года, а закончилось в марте этого года. На данный момент на СЭС настраивают пусконаладочные работы. Планируется, что в мае электростанция начнет отпускать энергию в сеть.
Напомним, в Адыгее также строят еще одну электростанцию мощностью 4,9 МВт.