«Союз» успешно стартовал с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз» со спутником ОАЭ Falcon Eye успешно стартовала с космодрома Куру.

Она должна была вывести на орбиту спутник ОАЭ в ночь на вторник, 1 декабря. Но из-за технических проблем старт отложили на сутки, а ракету и спутник перевели в режим ожидания.

«Возникли проблемы с передачей телеметрических данных», — рассказал накануне глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль.

Ранее РКК «Энергия» сообщила, что разрабатывает проект новой космической станции. Она будет состоять из трех или семи модулей, где разместится экипаж от двух до четырех космонавтов. Модули сделают заменяемыми, а экипаж будет работать вахтовым методом. В планах —развернуть новый объект в 2024 году. «360» рассказал — пора ли прощаться с МКС.