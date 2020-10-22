«Союз» доставил на Землю двух космонавтов и астронавта

Два космонавта и один астронавт вернулись с Международной космической станции на Землю. Их доставил корабль «Союз МС-16».

МКС покинули российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Корабль с ними приземлился в Казахстане. Прямую трансляцию транспортировки вел Роскосмос.

«Союз МС-16» отстыковался от МКС в 02:32 по московскому времени. Примерно через два с половиной часа корабль сошел с орбиты — у него включилась двигательная установка на торможение. Затем «Союз» разделился на отсеки. Экипаж корабля перед посадкой испытал перегрузки 4g.

На Международной космической станции остались россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с американкой Кэтлин Рубинс. Командование МКС Кэссиди передал Рыжикову.

Специалисты Центрального военного округа обещали провести эвакуацию приземлившихся космонавтов и астронавта по сокращенному плану. Также будет сокращено число личного состава на посадочной площадке, чтобы не распространялся коронавирус.

Ранее стало известно, что корабль «Союз» установили рекорд по доставке космонавтов на МКС. Старт состоялся 14 октября.