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    29 июля 2020, 22:35

    «Яндекс» пообещал не создавать ярлыки на рабочем столе без согласия пользователей

    Арина Гудилова

    Компания «Яндекс» пообещала не создавать на рабочем столе пользователей иконок, на которые они не соглашались. Об этом организация написала в своем блоге.
    «Яндекс» пообещал не создавать ярлыки на рабочем столе без согласия пользователей

    На днях некоторые юзеры пожаловались, что при установке приложения «Яндекс.Диска» на их компьютерах появился ярлык неизвестной программы по видеозвонкам «Телемост». В компании ответили, что это приложение идет пакетом с «Яндекс.Диском» и удалить его нельзя. В качестве решения пользователям предложили самим удалить ненужный ярлык.

    Спустя сутки в «Яндексе» передумали. Компания признала, что автоматическое добавление ярлыка «Телемоста» являлось ошибкой, а отвечая на вопросы в соцсетях, они «поторопились и не совсем точно объяснили ситуацию».

    «По итогам этой истории мы ввели для себя правило: создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя», — заключили в организации.

    Ранее «Яндекс» отказался отключать возможность общаться водителям в своем навигаторе. По мнению компании это необходимая часть навигационного сервиса.

    Новости SMI.FM