«Яндекс» пообещал не создавать ярлыки на рабочем столе без согласия пользователей

На днях некоторые юзеры пожаловались, что при установке приложения «Яндекс.Диска» на их компьютерах появился ярлык неизвестной программы по видеозвонкам «Телемост». В компании ответили, что это приложение идет пакетом с «Яндекс.Диском» и удалить его нельзя. В качестве решения пользователям предложили самим удалить ненужный ярлык.

Спустя сутки в «Яндексе» передумали. Компания признала, что автоматическое добавление ярлыка «Телемоста» являлось ошибкой, а отвечая на вопросы в соцсетях, они «поторопились и не совсем точно объяснили ситуацию».

«По итогам этой истории мы ввели для себя правило: создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя», — заключили в организации.

Ранее «Яндекс» отказался отключать возможность общаться водителям в своем навигаторе. По мнению компании это необходимая часть навигационного сервиса.