Соглашения на 256 млрд рублей подписали на МАКС-2021 в Жуковском

Участники Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 подписали соглашения на общую сумму 256 миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Всего в авиасалоне приняла участие 831 компания из 56 стран. Некоторые представители не смогли приехать лично, поэтому следили за происходящим в онлайн-режиме. В ходе деловой программы прошло более ста мероприятий. Более пяти тысяч человек выслушали почти 350 докладов о ситуации в авиационно-космической отрасли.

«15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 превысил показатели 2019 года по объему подписанных соглашений и масштабу деловой программы», — заявили в дирекции салона.

Количество посетителей площадок за пять дней работы МАКС-2021 превысило 135 тысяч человек.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 завершил свою работу в воскресенье, 25 июля. Подготовка к проведению следующего мероприятия уже началась. Она пройдет в июле–августе 2023 года в Жуковском.

Одной из главных новинок стал проект нового российского истребителя пятого поколения Checkmate. Его разработали в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех). Глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил о подписании на авиасалоне контрактов на сумму более 230 миллиардов рублей.