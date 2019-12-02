Минпромторг: предустановка российского софта не увеличит цены на гаджеты

«Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», — сообщил министр.

По его словам, новый закон «уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО», потому что сейчас на устройства «предустановлены только зарубежные приложения».

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Закон об обязательной установке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV ранее подписал президент России Владимир Путин. Документ вступит в силу 1 июля 2020 года.

Перечень техники, на которую должно быть установлено российское ПО, список таких программ и порядок их установки определит правительство. За отказ от предустановки предпринимателей оштрафуют на сумму 100-500 тысяч рублей, юридических лиц ждет штраф до одного миллиона.

Против закона выступила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят, в частности, Apple, Google и Samsung. Организация просила Путина отклонить закон, так как, по ее мнению, он приведет к монополизации в сфере разработки российских программ.