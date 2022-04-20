Собственную спецтехнику для аэропортов разработают в России

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) совместно с заводом «СпецАгрегат» запустили проект по импортозамещению спецтехники для аэропортов. Об этом сообщила «Газета.ru».

В рамках проекта планируется наладить производство российских подметально-продувочных, поливомоечных и плужно-щеточных машин, которые будут отвечать за скоростную уборку искусственных покрытий аэродромов и аэропортов, продувку и очистку от снега, льда, воды, пыли и песка. Сейчас в России используют только зарубежную технику таких типов.