Технологии 15 июня 2023, 14:28 Собянин высказался о возможностях искусственного интеллекта Мэр Москвы Сергей Собянин: ИИ пока не может заменить человека в муниципальном управлении РИА «Новости»

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Искусственный интеллект пока не сможет заменить человека в муниципальном управлении, цитирует ТАСС заявление мэра Москвы Сергея Собянина на Петербургском международном экономическом форуме.

«Наверное, когда-то искусственный интеллект будет за нас принимать решения, но для этого он должен полюбить человека. Сергей Собянин Мэр Москвы

Собянин выразил обеспокоенность рисками, что машина начнет принимать решения для машин. По его мнению, ИИ может усомниться в необходимости людей и задаться вопросом: «а что это за людишки тут бегают, зачем они мне нужны-то?»