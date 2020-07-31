Если в 2018 году она составляла 72,4%, то в 2019-м этот показатель упал до 69,4%.

Самая низкая доля семей с компьютером наблюдалась в Туве (48%), Северной Осетии — Алании (50%) и Калмыкии (51%).

При этом наиболее высокая доля таких семей зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе. Там ПК используют в 92% домашних хозяйств. На второй строчке рейтинга расположилась Чукотка (92%), третье место за Москвой (85%).

Снижение доли семей связано с тем, что многие соотечественники переходят на планшеты и телефоны. Люди теперь выбирают портативные гаджеты, которые удобнее в использовании. Об этом рассказал ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

Он объяснил высокие показатели в Ямало-Ненецком автономном округе сравнительно низким покрытием региона мобильной связью. А самая маленькая доля домохозяйств с компьютерами в Республике Тыва и Калмыкии обусловлена уровнем благосостояния местных жителей. Эти регионы в 2019 году признали самыми бедными. В Туве за чертой бедности жили 40% граждан, в Калмыкии — 24%.