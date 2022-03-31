Снижение скорости мобильного интернета зафиксировали в России

Средняя скорость мобильного интернета снижается в России. Начиная с ноября 2021 года по середину марта 2022 года она опустилась с 21,7 мегабит в секунду примерно до 21 мегабита в секунду. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление агентства TelecomDaily.

Специалисты объясняют такое положение тем, что операторы попросту не успевают за ростом потребления услуг. Текущие темпы развития и модернизации сетей не могут компенсировать рост нагрузки на них. Другими словами, для того чтобы средняя скорость в стране росла, нужно делать это быстрее, говорится в отчете компании.

Ситуация может стать хуже из-за санкций. Пока неоткуда взять новое оборудование и запчасти к нему. Из-за этого операторов уже призвали отменять безлимитные тарифы, а также сокращать гигабайты на пакетных.

Но специалисты сходятся во мнении, что без мобильного интернета россияне не останутся. Смягчить ситуацию поможет господдержка отрасли, уверены они.

Операторы мобильной связи ранее получили рекомендации от Минцифры исключить неограниченное потребление трафика и ввести ограничения на безлимитных тарифах. Также было предложено сбалансировать объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов абонентов. Следование этим рекомендациям поможет равномерно распределить нагрузку, а также обеспечить нормальную и устойчивую работу инфраструктуры и сетей связи.