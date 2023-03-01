Технологии 01 марта 2023, 04:55 Снижение скорости мобильного интернета зафиксировали в России «Известия»: в России на 7% снизилась скорость мобильного интернета Unsplash

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Скорость мобильного интернета в регионах России, кроме Москвы, снизилась в феврале на 7% по сравнению с февралем 2022 года. Теперь она составляет 18,3 мегабита в секунду, сообщили «Известия».

Специалисты Telecom Daily провели опрос и выяснили, что из-за падения скорости пользователи не могут порой подключиться к Сети и сталкиваются с трудностями при работе с приложениями. Эксперты называют причиной падения скорости дефицит сетевого оборудования, поставки которого были приостановлены весной прошлого года.

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«Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. И напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20-30%», — сообщил в интервью изданию генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

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Между тем, по данным Минцифры, за первые девять месяцев 2022 года вырос трафик мобильного интернета. Его рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил более 20% — до 25,8 миллиарда гигабайт.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым меньше всего людей в России подключались к интернету в Республике Марий Эл, Новгородской области, Мордовии, Орловской и Ульяновской областях. Наибольший процент подключений показали Ямало-Ненецкий автономный округ (98,5%), Магаданская область (97,3%), Чечня (96,2%), Москва (94,4%) и Ханты-Мансийский автономный округ (94,2%).