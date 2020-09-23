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    23 сентября 2020, 00:59

    «Роскосмос» и Первый канал снимут фильм в космосе

    Арина Гудилова

    Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории снимут художественный фильм в космосе. Об этом сообщается на официальном сайте госкорпорации.
    «Роскосмос» и Первый канал снимут фильм в космосе

    «Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле „Союз МС“», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что сейчас стороны обсуждают детали будущей кинокартины, в частности сценарий технические возможности съемок и актерский состав. Название фильма еще не утвердили.

    Главного героя и его дублера выберут по результатам открытого конкурса. В «Роскосмосе» отметили, что картина нацелена на популяризацию космической деятельности России и героизации профессии космонавта.

    Новости SMI.FM