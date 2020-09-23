«Роскосмос» и Первый канал снимут фильм в космосе

«Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле „Союз МС“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас стороны обсуждают детали будущей кинокартины, в частности сценарий технические возможности съемок и актерский состав. Название фильма еще не утвердили.

Главного героя и его дублера выберут по результатам открытого конкурса. В «Роскосмосе» отметили, что картина нацелена на популяризацию космической деятельности России и героизации профессии космонавта.