23 сентября 2020, 00:59
«Роскосмос» и Первый канал снимут фильм в космосе
Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории снимут художественный фильм в космосе. Об этом сообщается на официальном сайте госкорпорации.
«Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле „Союз МС“», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас стороны обсуждают детали будущей кинокартины, в частности сценарий технические возможности съемок и актерский состав. Название фильма еще не утвердили.
Главного героя и его дублера выберут по результатам открытого конкурса. В «Роскосмосе» отметили, что картина нацелена на популяризацию космической деятельности России и героизации профессии космонавта.