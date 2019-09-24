  • Snapchat копил компромат на Facebook для «Проекта Волан-де-Морт»

    24 сентября 2019, 01:12

    Кирилл Фролов

    Мессенджер Snapchat на протяжении нескольких лет собирал информацию о методах Facebook в борьбе с конкурентами. Досье получило название «Проект Волан-де-Морт», рассказали источники The Wall Street Journal.
    Snapchat копил компромат на Facebook для «Проекта Волан-де-Морт» | Изображение 1
    Источник фото: perzonseowebbyra.se

    По их данным, в отчете, в частности, говорится, как Facebook пыталась помешать развитию Snapchat. Например, принадлежащий соцсети Instagram блокировал поиск по хэштегу #snapchat и не позволял видео и фотографиям из мессенджера появляться в трендах.

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    Facebook пыталась купить Snapchat в 2013 году, предлагая за мессенджер три миллиарда долларов. Собственники Snapchat отказались.

    По данным источников газеты, Snapchat передала собранное досье Федеральной торговой комиссии США, ведущей антимонопольное разбирательство в отношении Facebook.

    Волан-де-Морт — главный злодей в серии книг и фильмов про волшебника Гарри Поттера.

    Snapchat — популярный в США мессенджер по обмену фото и видео, которые автоматически удаляются из чата через определенное время.