Snapchat копил компромат на Facebook для «Проекта Волан-де-Морт»

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По их данным, в отчете, в частности, говорится, как Facebook пыталась помешать развитию Snapchat. Например, принадлежащий соцсети Instagram блокировал поиск по хэштегу #snapchat и не позволял видео и фотографиям из мессенджера появляться в трендах.

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Facebook пыталась купить Snapchat в 2013 году, предлагая за мессенджер три миллиарда долларов. Собственники Snapchat отказались.

По данным источников газеты, Snapchat передала собранное досье Федеральной торговой комиссии США, ведущей антимонопольное разбирательство в отношении Facebook.

Волан-де-Морт — главный злодей в серии книг и фильмов про волшебника Гарри Поттера.

Snapchat — популярный в США мессенджер по обмену фото и видео, которые автоматически удаляются из чата через определенное время.