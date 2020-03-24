СМС-сообщения исчезли у пользователей Android

Пользователи Android пожаловались на исчезновение всех СМС в штатном приложении Google Messages. У них пропали не только обычные, но и мультимедийные сообщения.

На жалобы владельцев гаджетов с этой операционной системой обратило внимание издание Android Authority. С проблемой столкнулись пользователи популярного мессенджера и программы для отправки СМС — Google Messages. Они рассказали, что с устройств полностью исчезли истории всех переписок — в том числе обычные и мультимедийные сообщения.

Авторы материала выяснили, что первые жалобы на эту проблему появились на форуме Google еще в январе, но сбой до сих пор не устранили. Пользователи сами ищут варианты решения проблемы — они советуют переустановить Google Messages, откатить приложение к более ранней версии или перейти на другое устройство. Однако журналисты отметили, что эти способы не гарантируют 100% результат.

Из жалоб владельцев гаджетов понятно, что проблема не связана с конкретным устройством. Однако издание выявило закономерность — чаще других с этой проблемой сталкиваются владельцы смартфонов серии Motorola Moto G7.

Google Messages — официальное приложение Google для обмена СМС и ММС в чатах. Оно работает по протоколу RCS (Rich Communication Services). Кроме обычных текстовых сообщений, программа дает возможность общаться с помощью голосовых сообщений, изображений, видеозаписей, стикеров, эмодзи и GIF-файлов.