СМИ: завершились испытания боевой машины УМЗ «Клещ»

В России завершились испытания на заводе новой боевой машины — универсального минного заградителя (УМЗ), передвигающегося с помощью гусениц. Этот УМЗ был создан в ходе опытно-конструкторской работы «Клещ». Об этом РИА «Новости» рассказал источник на оборонно-промышленном предприятии.

«Успешно завершены заводские испытания УМЗ-Г на гусеничном шасси, созданного Уралвагонзаводом в рамках темы „Клещ-Г“. В настоящее время ведется подготовка опытных образцов новейших машин к проведению государственных испытаний», — отчитался один из собеседников СМИ.

Другой источник подтвердил окончание испытаний и добавил, что минные заграждения, которые выставляет «Клещ-Г», способны не пропускать целые батальоны врага и блокировать его наступление.

В оборонно-промышленном комплексе описали новый УМЗ: он обладает шасси от танка Т-72 и девятью пусковыми установками, вмещающими 270 минных ракет. Один такой УМЗ может выстроить заграждение из 1080 противопехотных или 270 противотанковых мин, причем скорость установки мин — 40 километров в час.