СМИ заявили о возможной ликвидации «Роснано» из-за санкций | 360°

Технологии 19 октября 2022, 03:10 СМИ заявили о возможной ликвидации «Роснано» из-за санкций «Ведомости»: «Роснано» могут ликвидировать из-за санкций РИА «Новости»

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АО «Роснано», созданное после реструктуризации государственной «Российской корпорации и инвестора в нанотехнологии», могут ликвидировать из-за финансовых проблем, которые углубились на фоне санкций Запада против России, сообщили «Ведомости».

СМИ ссылаются на трех федеральных чиновников, а также на источника близкого к компании. Они утверждают, что правительство РФ сомневается в целесообразности дальнейшей поддержки «Роснано». Об этом глава Минфина России Антон Силуанов написал президенту России Владимиру Путину.

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Стратегия ликвидации компании подразумевает реализацию активов государственной корпорации. Возможно сохранение тех проектов, которые имеют значение для технологического развития страны.

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Существует и другая перспектива для корпорации — сохранить ее как центр инновационных компетенций. Однако будущее «Роснано» в большей степени зависит от решения главы государства.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» приступил к работе над созданием космической орбитальной станции. Этот проект заменит российским космонавтам МКС.