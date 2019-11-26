СМИ: WhatsApp позволит автоматически удалять сообщения

Мессенджер WhatsApp скоро получит новую функцию. Она позволит удалять полученные от пользователя сообщения через определенный промежуток времени.

Тестированием свойства уже занялись разработчики сервиса, сообщил портал WABetaInfo. Речь идет об опции «Удаление сообщений» в бета-версии мессенджера 2.19.348 для Android.

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Данная функция частично уже появлялась. В более ранней бета-версии WhatsApp она называлась «Исчезающие сообщения».

Сейчас опцию можно включить, если перейти во вкладки «Информация о контакте» или «Групповые настройки чата». В последнем случае функция доступна только администраторам групп.

Длительность «жизни» сообщений может быть разная. Пользователям предлагают выбрать, как долго они останутся в смартфоне. Информация хранится от часа до года.

Функция совместима с «темной темой» для мессенджера, которая тоже находится в стадии разработки.

Когда именно можно будет воспользоваться новой опцией, не уточняется.