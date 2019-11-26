СМИ: WhatsApp позволит автоматически удалять сообщения
Тестированием свойства уже занялись разработчики сервиса, сообщил портал WABetaInfo. Речь идет об опции «Удаление сообщений» в бета-версии мессенджера 2.19.348 для Android.
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Данная функция частично уже появлялась. В более ранней бета-версии WhatsApp она называлась «Исчезающие сообщения».
Сейчас опцию можно включить, если перейти во вкладки «Информация о контакте» или «Групповые настройки чата». В последнем случае функция доступна только администраторам групп.
Длительность «жизни» сообщений может быть разная. Пользователям предлагают выбрать, как долго они останутся в смартфоне. Информация хранится от часа до года.
Функция совместима с «темной темой» для мессенджера, которая тоже находится в стадии разработки.
Когда именно можно будет воспользоваться новой опцией, не уточняется.