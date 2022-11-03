Технологии 03 ноября 2022, 04:40 Маск захотел уволить половину сотрудников Twitter — СМИ Bloomberg: Илон Маск планирует уволить половину сотрудников Twitter чтобы снизить расходы YouTube

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Известный американский предприниматель Илон Маск, выкупивший социальную сеть Twitter, планирует сократить ее штат. Без работы могут остаться почти 3,7 тысячи человек, написало агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

«Илон Маск планирует ликвидировать около 3700 рабочих мест в Twitter Inc., или половину персонала социальной медиакомпании, в попытке снизить расходы», — сообщило агентство.

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Покупка Маском социальной сети стала одной из самых скандальных сделок предпринимателя. Он неоднократно менял свое решение, то соглашаясь, то отказываясь от этой идеи. Маск настаивал, что все должно быть на его условиях.

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Стоимость сделки оценивается в 44 миллиарда долларов. Руководитель площадки Параг Агравал тут же лишился поста. Однако основатель Twitter Джек Дорси сохранил свою долю в компании.

После перехода Twitter под контроль бизнесмена, в сети появилась функция верификации аккаунта стоимостью восемь долларов. Это вызвало негодование пользователей.