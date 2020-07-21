СМИ: ВВС США выкупят у Турции истребители F-35 из-за российских ЗРК

Военно-воздушные силы США решили выкупить у Турции истребители пятого поколения F-35. Они построены корпорацией Lockheed Martin и предназначались для поставки за рубеж.

Об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне. По словам собеседника, Минобороны США закупит восемь истребителей, построенных корпорацией Lockheed Martin для Турции по контракту, на сумму 862 миллиона долларов.

Турция планировала купить 100 самолетов F-35 в ходе программы по созданию истребителей. Однако в июле прошлого года страну из нее исключили. Причиной стала покупка у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

К этому моменту первые F-35 в Турции уже сошли с производственной линии, а пилоты готовились на них проводить летные учения вместе с американскими военными. С тех пор вопрос турецких самолетов оставался открытым.

На днях власти США внесли законопроект о санкциях в отношении Турции. По их мнению, страна, как союзник США по НАТО, представляет угрозу для альянса, покупая российскую систему ПВО.