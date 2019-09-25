СМИ: в России создадут аналог SWIFT на случай отключения

На случай отключения от SWIFT у России будет дополнительная «подушка безопасности». Собственную систему-аналог намерены разработать в «Ростелекоме». С ее помощью будет происходить обмен информацией о платежах между компаниями нефинансового сектора.

Для этого в госкорпорации рассчитывают создать совместное предприятие с организацией «Казначейские системы», сообщила газета «Известия» со ссылкой на собственные источники. Запускать бизнес с нуля в «Ростелекоме» не намерены.

По словам представителей банковского рынка и ряда крупных российских корпораций, уже идет обсуждение сделки. Подтвердил информацию и генеральный директор «Казначейских систем» Александр Гришин.

«Ростелеком» не планирует прямую покупку доли в компании, речь идет именно о совместной работе. «Казначейские системы», добавил Гришин, договорились, что их сервисы будут предоставлены на базе оборудования госкорпорации.

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В «Ростелекоме» не стали комментировать вероятную сделку. Однако, по словам источника, «Казначейские системы» арендуют дата-центры корпорации. В перспективе компания хочет продвигать свое решение корпоративным клиентам оператора, основываясь на агентском принципе.

Сейчас основными игроками на рынке обмена финансовой информации в России выступают SWIFT, CyberFT и Система передачи финансовых сообщений Банка России. Первый вариант может стать недоступным из-за санкций, ко всему прочему, он довольно дорог. Предлагаемый частной компанией CyberPlat не всегда устраивает клиентов: вопрос здесь заключается в наличии гарантий по бесперебойной работе. СПФС, указано в материале, не полностью адаптирована под форматы корпораций.