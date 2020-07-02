СМИ узнали разницу между «Ангарой» и «Протоном»

По данным издания, первый запуск «Протона» состоялся в середине 60-х годов. Всего же было произведено 423 запуска. Стоимость трехступенчатой ракеты составляет чуть больше двух миллиардов рублей. Она оснащена 12 двигателями. Грузоподъемность — 22,4 тонн, длина — 58,2 метра, ширина — 7,4 метра.

Что касается «Ангары», то ее запустили лишь один раз. У нее семь двигателей, трехступенчатая система, грузоподъемность — 24,5 тонн. Цена — семь миллиардов рублей, ширина — 8,8 метра, длина — 55,2 метра.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин выразил уверенность, что снижение производства «Ангары» с семи до четырех миллиардов рублей невозможно.

«Никаких перспектив снижения себестоимости у «Ангары» в два раза нет, я такого не вижу. В рамках старого способа производства невозможно снизить стоимость производства. Никаких шансов быть конкурентоспособным и снизить себестоимость до уровня Илона Маска нет», — цитируют специалиста РИА «Новости».