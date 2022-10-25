СМИ узнали о росте продаж iPhone с ограниченным функционалом | 360°

Технологии 25 октября 2022, 08:48 СМИ узнали о росте продаж iPhone с ограниченным функционалом «Коммерсант» сообщил о росте продаж iPhone с зарубежными ограничениями

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Благодаря параллельному импорту в России стали все чаще появляться смартфоны с ограниченным функционалом. В их числе: вариант гаджета для китайского рынка — iPhone 14 с двумя сим-картами или без слота, с eSIM для США. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Цена таких iPhone практически не отличается от обычных, без ограничений функционала. Покупатели уже перестали обращать внимание на особенности гаджетов. Стоимость iPhone пропорциональна объему их памяти и модели, только телефоны с eSIM немного дешевле.

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По словам ведущего продакт-менеджера Apple в компании diHouse (входит в группу «Ланит») Любови Морозовой, иностранные поставщики активно предлагают партии iPhone со специфическими функциями.

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«Сейчас все ввозимые в Россию устройства — это iPhone, выпущенные для рынков других стран», — отметила Морозова.

Россиянам объяснили опасность покупки новых iPhone с рук. Эксперты призвали не торопиться с покупкой iPhone у перекупщиков, а дождаться параллельного импорта. Помимо несовместимости с российскими сетями, такие смартфоны не получат гарантийного обслуживания.