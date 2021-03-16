СМИ узнали о планах ввести тотальную слежку за водителями в России

Слежка за водителями может стать обязательной для российских производителей авто. СМИ узнали, что им придется раз в минуту собирать информацию о местонахождении, скорости и направлении движения машин, один раз за полчаса — об утомленности водителя, дорожно-транспортных работах, пониженной видимости.

Раз в 15 минут эту информацию планируется передавать на платформу «Автодата» (разрабатывается НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ «Автонет»), рассказал «Коммерсантъ».

В сообщении будет предоставлена информация: VIN-номер машины, ее категория и экологический класс. Также там будут содержаться данные о расчетной грузоподъемности.

При согласии собственника можно ввести данные о самом человеке в электронный ПТС. Эксперты считают, что подобная тотальная слежка за водителями будет дорого стоить автоконцернам. Для сбора и передачи данных потребуются внушительные вложения в оборудование и ПО.

Аналитики отметили, что это может обернуться ростом цен на машины из массового сегмента, а затраты на внедрение системы в результате лягут в конечном счете на потенциальных покупателей.