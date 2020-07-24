СМИ узнали о новой функции в WhatsApp

Одним аккаунтом WhatsApp можно будет пользоваться одновременно на четырех устройствах. Для этого в приложении появится специальный раздел. Функцию пока разрабатывают.

Для привязки новых устройств в мессенджере создадут одноименный раздел Linked Devices, сообщил портал WABetaInfo. Он также будет содержать информацию о привязанных к одной учетной записи гаджетах.

Кроме того, в WhatsApp хотят усовершенствовать систему поиска данных по сообщениям. Ее расширят.

Когда именно в приложении появятся новые возможности, не уточняется.

В начале июля разработчики анонсировали дополнительные функции WhatsApp. В мессенджер собирались добавить анимированные стикеры, добавление в контакты по QR-кодам, темный режим в WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров, улучшение функции групповых видеозвонков и статусы в KaiOS.