«Академик Черский» — единственное российское судно, способное достроить газопровод «Северный поток — 2». Строительство вел швейцарский подрядчик Allseas. В декабре 2019 года компания остановила работы под угрозой американских санкций.

К тому времени в Балтийском море оставалось проложить 160 километров или около 6% газопровода.

Смена владельца могла произойти, чтобы санкции не коснулись дочерних компаний «Газпрома», отметил РБК. «Газпром флот» уже включен в секторальный санкционный список американского Минфина — этой компании запрещено поставлять технологии и оборудование для нефтедобычи на арктическом шельфе, в море на большой глубине, а также в сланцах.

Газ по «Северному потоку — 2» будет идти из России в Германию. США ввели санкции, чтобы помешать строительству газопровода, который, по версии американских властей, угрожает энергетической безопасности ЕС. Альтернативой российскому газу, по мнению президента Дональда Трампа, является более дорогой американский сжиженный газ.