СМИ: телевизоры в России подешевели

Средняя цена на телевизоры в России стала ниже. Причину эксперты видят в удешевлении производства. Остальная электроника, наоборот, постепенно растет в стоимости.

К таким выводам пришли российские ретейлеры после анализа рынка страны, сообщила газета «Известия». За первые полгода 2019-го телевизоры подешевели на 4%, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. В январе–июне 2016 года они стоили на 12% больше.

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Сейчас в среднем за телевизор придется отдать порядка 23,2 тысячи рублей. Смарт-ТВ и экраны высокой четкости стали наиболее доступными из всех видов этой техники. На динамику цен оказывает влияние более дешевое производство. Кроме того, цикл обновления техники стал длиннее.

Представитель одного из крупных ритейлеров Валерия Андреева заметила, что телевизоры с большим экраном находят своих владельцев чаще всего. Среди техники у каждого пятого купленного устройства диагональ составляет 45 дюймов, или около 114 сантиметров. В процентном соотношении это 20% продаж.

Специалисты подчеркнули, что другая электроника в России не подешевела. Цены на нее, напротив, только выросли. Например, ноутбук за год стал дороже на 12%. Планшеты обойдутся покупателю в сумму, большую на 4,7%, а смартфоны — на 6%.

В исследовании рынка приняли участие Ozon.ru, AliExpress и «М.Видео — Эльдорадо».