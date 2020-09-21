СМИ: строительство сетей 5G хотят вести на российском оборудовании

Сотовые сети 5G в миллиметровом диапазоне в России можно будет строить только на отечественном оборудовании. Решение поставленной правительством страны задачи найдет отражение в дорожной карте. Ее пока не утвердили.

Вопрос должны обсудить на заседании Госкомиссии по радиочастотам, которое запланировано на середину октября. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

В проекте решения ГКРЧ указано, что при строительстве сетей необходимо использовать исключительно российское оборудование, внесенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

По мнению специалистов, подобного технического оснащения в России попросту нет. И если позицию госкомиссии примут, то строительство сетей 5G окажется под вопросом. Ограничение их развития в России плохо не столько для отрасли телекоммуникаций, сколько для промышленности и передовых компаний РФ. Последние настроены использовать новые технологии, чтобы повысить собственную эффективность и создать для отечественного рынка новые продукты.

По трехстороннему соглашению с российским кабмином дорожную карту по созданию и развитию сетей пятого поколения разрабатывают «Ростех» и «Ростелеком». Пока что документ не утвержден.