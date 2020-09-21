СМИ: строительство сетей 5G хотят вести на российском оборудовании
Вопрос должны обсудить на заседании Госкомиссии по радиочастотам, которое запланировано на середину октября. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
В проекте решения ГКРЧ указано, что при строительстве сетей необходимо использовать исключительно российское оборудование, внесенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
По мнению специалистов, подобного технического оснащения в России попросту нет. И если позицию госкомиссии примут, то строительство сетей 5G окажется под вопросом. Ограничение их развития в России плохо не столько для отрасли телекоммуникаций, сколько для промышленности и передовых компаний РФ. Последние настроены использовать новые технологии, чтобы повысить собственную эффективность и создать для отечественного рынка новые продукты.
По трехстороннему соглашению с российским кабмином дорожную карту по созданию и развитию сетей пятого поколения разрабатывают «Ростех» и «Ростелеком». Пока что документ не утвержден.