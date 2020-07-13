СМИ: стали известны характеристики iPhone 12

Они также отметили, что модели Pro и Pro Max будут иметь объем памяти - 6 гигабайт.

Джефф Пу, аналитик, считает, что новые смартфоны будут еще дороже предыдущих. Он предполагает, что цена увеличится на 50 долларов из-за внедрения новых 5G-технологий и применением OLED-матриц в гаджетах.

Однако заметим, что Apple не перестает выпускать новые смартфоны с жидкокристаллическими экранами. В апреле компания выпустила iPhone SE 2-го поколения с ЖК-экраном, а на весну 2021 года, согласно утечкам, у Apple запланирован запуск iPhone SE 2 Plus с 5,5-дюймовым ЖК-дисплеем, как у iPhone 8 Plus.

Напомним, ранее стало известно, что новое поколение IPhone получит полноценный редизайн, обновленные дисплеи, камеры необычного типа и множество других особенностей.

Отмечается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции презентацию новинок перенесут.