СМИ: спрос на дешевые телефоны в России снизился из-за мигрантов

Дешевые мобильные телефоны в России стали покупать реже. Ретейлеры полагают, что продажи снижаются, поскольку в стране сокращается число мигрантов. Спрос стабилен только на смартфоны средней и высокой стоимости.

О сокращении поставок мобильных телефонов в РФ сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные GS Group. Падение ускорилось в третьем квартале 2019 года: смартфонов и кнопочных телефонов ввезли на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за девять месяцев поставки смартфонов и телефонов упали на 6% и составили 32,4 миллиона в числовом выражении. При этом 65% ввезенных устройств — смартфоны дороже семи тысяч рублей. Если в этом сегменте спрос вырос на 2%, то гаджеты за меньшую цену покупают значительно реже. Их поставки упали на 18%.

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Эксперты полагают, что в четвертом квартале падение поставок в нижнем ценовом диапазоне превысит 30%. По итогам года показатели уже будут на уровне 22%. Снизится и общий объем поставок мобильных телефонов в Россию по итогам 2019 года. Он составит около 45-46 миллионов штук, что на 8% ниже уровня прошлого года.

Поставки смартфонов снижаются, поскольку растет цикл их использования, заметили специалисты. Кроме того, меняются и потребительские предпочтения — они сдвинулись в сторону среднего и высокого ценового сегмента.

Ретейлеры подчеркнули, что о падении, по большей части, можно говорить лишь в сегменте кнопочных телефонов и отдельных смартфонов — так называемых B- и С-брендов. Кроме того, в основном продажи кнопочных телефонов за девять месяцев 2019 года снизились, поскольку в России уменьшилось число мигрантов. На них приходится большая доля продаж. Статистика МВД подобные выводы пока не подтверждает.