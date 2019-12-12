СМИ сообщили об обысках в компании Nginx

«В настоящее время в офисе Nginx проводятся следственные действия, идет выемка документов. Работают сотрудники Следственного комитета», — рассказал источник.

По его словам, это связано с уголовным делом по статье «Нарушение авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере». Rambler Group проходит потерпевшей стороной.

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Уголовное разбирательство развивается вокруг компьютерной программы, права на которую принадлежат Rambler Group. Веб-сервер разработал в начале 2000-х годов Игорь Сысоев. Он тогда работал системным администратором в Rambler. В 2004 году неизвестные разместили на серверном оборудовании Rambler программу с указанием заведомо ложной информации: Copyright 2002-2004 Igor Sysoev. Под этим имеется в виду, что исключительные права на нее принадлежат Игорю Сысоеву.

«Мы считаем, что права на Nginx принадлежат компании „Рамблер интернет холдинг“, входящей в состав Rambler Group. Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с „Рамблером“ занимался Игорь Сысоев. Поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права», — заявили в пресс-службе Rambler Group.

Ущерб Rambler оценил в 51,4 миллиона рублей.

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В связи с этим Сысоева могут допросить. Основатели Nginx Игорь Сысоев и Максим Коновалов задержаны. Официальных заявлений от представителей сервиса пока не поступало, сообщил портал vc.ru.

Nginx — одна из самых известных IT-компаний, созданных российскими программистами. Сейчас на сервере работает около 33% всех сайтов в мире. Весной 2019 года американская компания F5 Networks купила Nginx за 670 миллионов долларов.