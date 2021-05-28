СМИ сообщили о выпуске новых AirPods в этом году

Apple собирается выпустить новые AirPods в этом году. О планах корпорации представить первую с 2019 года обновленную версию базовых наушников сообщил Bloomberg.

По данным источников агентства, обновленным AirPods укоротят «стебли» для микрофона. И внешне они станут похожи на AirPods Pro.

В декабре прошлого года Apple выпустила накладные наушники AirPods Max. Но их раскритиковали за высокую цену. Стоимость гаджета составила 549 долларов. Однако пользователи оценили качество звука.

Теперь обновленные AirPods, вероятно, должны укрепить сегмент гаджетов и аксессуаров Apple, отмечает Bloomberg. Годовой доход компании от продажи этих товаров составляет 30 миллиардов долларов.

При этом презентацию AirPods Pro корпорация решила отложить на 2022 год. В компании информацию о выпуске AirPods никак не прокомментировали.

Ранее эксперты Counterpoint назвали iPhone 12 стал самым популярным гаджетом в мире. На него пришлось 5% от общего объема продаж Apple.