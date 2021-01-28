СМИ сообщили о вероятном появлении беспилотников на дорогах в 2021 году

Беспилотные автомобили могут начать тестировать на дорогах общего пользования уже в 2021 году. Этому способствует вступивший 28 января в силу закон, снимающий ограничения для тестирования технологий.

Речь идет о законе «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (ЭПР), написала газета «Известия». Под ЭПР подпадают семь проектов. В частности, коммерческое использование беспилотного наземного транспорта.

Как объяснил пресс-секретарь НТИ AutoNet Ярослав Федосеев, до недавнего времени разработчикам для начала испытаний требовалось постановление правительства. Теперь, когда оно не нужно, компании смогут ускорить работу над созданием продуктов.

Однако отрасль ожидает закона-спутника, который должен появиться в развитии закона об ЭПР, заявил гендиректор ассоциации AeroNext и член рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Глеб Бабинцев. В конце декабря 2020 года законопроект-спутник поддержали на заседании правительства. Документ готовят к внесению в Госдуму. По данным издания, это случится уже в ближайший месяц.

Президент РФ Владимир Путин еще в марте 2020 года по итогам встречи с российскими инвесторами поручил разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, напомнили в пресс-службе Минтранса. Министерство занимается этим вопросом.

Территории, где должны действовать экспериментально-правовые режимы, должны определить в правительстве, отметили в «Яндексе». Пока же беспилотники компании можно увидеть на дорогах Москвы и в Иннополисе в Татарстане.

«По нашим расчетам, на решение самой сложной задачи — безопасного и эффективного движения в центре большого города в час пик — может потребоваться еще три-четыре года разработки», — заявили в «Яндексе».