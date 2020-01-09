СМИ сообщили о рекордном падении цены на iPhone7

Поклонники Apple смогут приобрести один из самых популярных смартфонов компании по рекордно низкой цене. Подешевел iPhone 7: устройство с накопителем в 32 гигабайта теперь продается за 23 тысячи рублей.

На снижение стоимости младшей модели устройства обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru. Причем за три года с небольшим с момента выхода iPhone 7 стал стоить меньше почти втрое.

В сентябре 2016 года стартовая цена смартфона на рынке в России равнялась 57 тысячам рублей.

Снизились цены и на iPhone 7 с объемом памяти в 128 гигабайт. Теперь эти продукты Apple продаются за 29,69 тысячи рублей и дороже. Более современная модель — iPhone 8 — обойдется в 31,7 тысячи рублей. Это начальная стоимость смартфона.

У iPhone 7 диагональ дисплея равняется 4,7 дюйма. В гаджете установлен чип Apple A10. Он оборудован одинарной камерой и работает на iOS 10.

Смартфон стал первым среди мобильных устройств Apple, у которых есть влагозащита. У него также отсутствует разъем для наушников.

За первые шесть месяцев 2017 года iPhone 7 признали самым продаваемым гаджетом во всем мире.

Сейчас в Сети уже появился макет предполагаемого нового смартфона Apple в бюджетной версии. Скорее всего, это станет усовершенствованным iPhone 8 — более толстым и с матовым стеклом.