СМИ сообщили о планах дать частным компаниям в России доступ к медкартам

Минцифры намерено дать частным компаниям доступ к медицинским данным россиян. Эта информация содержится в IT-системе Минздрава. Об этом написала газета «Коммерсант».

По данным издания, российское правительство планирует в этом году разработать нормативные акты о цифровизации медицинской сферы. Знакомый с ситуацией источник заявил, что готовятся три мероприятия из дорожной карты поддержки IT-отрасли. Среди инициатив разрешить доступ «поставщикам электронных медицинских сервисов» к медицинской информации россиян из государственных информационных систем (ГИС).

Такую информацию могут получить компании, которые занимаются разработкой решения на основе искусственного интеллекта (AI) для определения болезней. Власти намерены обеспечить этим организациям доступ к обезличенным медицинским данным граждан. При этом согласия людей спрашивать не будут.

Один из профильных чиновников подтвердил газете, что в правительстве прорабатывают такие идеи. Представители вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили, что предложенную инициативу поддержал Минздрав. Меры поддержки IT-отрасли должны обсудить на совещании, которое пройдет 18 марта.

Руководитель пресейл-практики компании «Форсайт» Алексей Выскребенцев считает, что если AI-решение получит доступ к массиву данных, то сможет после анализа рассказать о течении болезни и корректировать при необходимости лечение. Он отметил, что кроме госбольниц есть также и частные клиники, они не подключены к ГИС. Поэтому делиться медицинскими данными пациентов они не смогут.