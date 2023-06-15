Технологии 15 июня 2023, 12:16 СМИ сообщили о переизбытке iPhone в России «Коммерсант»: на российском рынке сложился переизбыток смартфонов Freepik

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Снижение спроса на премиальные смартфоны Apple и «неконтролируемые поставки» по параллельному импорту привели к тому, что на российском рынке в апреле-июне возник переизбыток этих товаров, особенно iPhone 14 и 13. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Сейчас продукцию компании везут все подряд под видом чего угодно. Ранее Apple строго контролировала поставки, организуя их соразмерно спросу или меньше его», — подчеркнул один из собеседников издания.

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Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подтвердил, что предложение таких смартфонов в последние месяцы практически вдвое превышает спрос. При этом, по данным источников, на остальной рынок смартфонов спрос, наоборот, увеличился: в январе-мае рост составил 12%.

На некоторые модели iPhone даже снизились цены в пределах 6-10%, однако эксперты не ожидают, что эта тенденция продолжится.

Ранее стало известно, что Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro с широким функционалом, однако цены, скорее всего, отпугнут покупателей.