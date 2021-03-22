22 марта 2021, 15:54
СМИ сообщили, что LG планирует прекратить выпуск смартфонов
Южнокорейская компания LG.Inc. планирует прекратить выпускать смартфоны. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно данным журналистов, производители вели переговоры по продаже убыточного производства телефонов с вьетнамским конгломератом Vingroup, а также с автомобильной компанией Volkswagen AG. В итоге договориться о выгодной сделке не удалось, написала газета «Известия».
Сейчас разработка смартфонов с гибкими дисплеями бренда LG заморожена. Вместе с этим отменены все ранее запланированные на первое полугодие презентации новых мобильников. Решение по поводу этой ситуации объявят в начале апреля текущего года.