СМИ: Samsung представит второй гибкий смартфон

Смартфон станет новой моделью аналогичного Galaxy Fold. Гаджет также имел гибкий экран, но был снят с продажи. Причиной послужила недоработка системы крепления, из-за чего телефон часто ломался.

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Как отметили в компании, новая модель будет иметь две основные камеры и одну фронтальную. Разрешение дисплея составит 6,7 дюйма.

«Новый гаджет будет складываться экраном внутрь, принимая форму квадрата, что позволит удобно носить его в кармане», — рассказали агентству.

Собеседник подчеркнул, что смартфон может поступить в продажу уже в 2020 году, но точная дата зависит от успеха продаж Galaxy Fold. Планируется, что покупатели смогут приобретать гаджеты начиная с сентября 2019 года.