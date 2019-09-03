  • СМИ: Samsung представит второй гибкий смартфон

    03 сентября 2019, 18:25

    Дарья Бунякова

    Любители современной техники уже в 2020 году могут увидеть новый гаджет от Samsung. Компания планирует презентовать очередной смартфон со складным экраном. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Смартфон станет новой моделью аналогичного Galaxy Fold. Гаджет также имел гибкий экран, но был снят с продажи. Причиной послужила недоработка системы крепления, из-за чего телефон часто ломался.

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    Как отметили в компании, новая модель будет иметь две основные камеры и одну фронтальную. Разрешение дисплея составит 6,7 дюйма.

    «Новый гаджет будет складываться экраном внутрь, принимая форму квадрата, что позволит удобно носить его в кармане», — рассказали агентству.

    Собеседник подчеркнул, что смартфон может поступить в продажу уже в 2020 году, но точная дата зависит от успеха продаж Galaxy Fold. Планируется, что покупатели смогут приобретать гаджеты начиная с сентября 2019 года.