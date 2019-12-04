СМИ: Samsung покажет «раскладушку» Galaxy Fold 2 в феврале 2020 года
Южнокорейская компания Samsung в ближайшем будущем порадует очередной новинкой. Речь идет о «раскладушке» Galaxy Fold 2, которая станет ответом на модель Motorola RAZR 2020, передает ИА Nation News.
По данным информагентства, презентация новинки должна состояться на ежегодной февральской выставке MWC 2020. По предварительным сведениям, стоимость смартфона составит 845 долларов (более 54 тысяч рублей). Отмечается, что устройство будет оснащено либо процессором от MediaTek, либо от Qualcomm. О других технических характеристиках гаджета пока ничего не известно.