СМИ: Samsung покажет «раскладушку» Galaxy Fold 2 в феврале 2020 года

По данным информагентства, презентация новинки должна состояться на ежегодной февральской выставке MWC 2020. По предварительным сведениям, стоимость смартфона составит 845 долларов (более 54 тысяч рублей). Отмечается, что устройство будет оснащено либо процессором от MediaTek, либо от Qualcomm. О других технических характеристиках гаджета пока ничего не известно.