СМИ: «Ростелеком» предложил вложить в дата-центры миллиарды из бюджета
«Ростелеком» подготовил проект предложений правительству, предусматривающий субсидии и льготы российским дата-центрам, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на документ. В инерционном сценарии предлагается влить в отрасль обработки данных и облачных технологий 42 миллиарда рублей из бюджета, в базовом — 129 миллиардов.
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Это нужно, чтобы к 2030 году половину услуг российских центров обработки данных закупали зарубежные клиенты. Такая задача ставится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Согласно проекту к 2024 году Россия должна занимать 5% мирового рынка услуг по хранению и обработке данных.
Сейчас доля страны на мировом рынке составляет 0,9% в деньгах и 1,1% в количестве коммерческих стойко-мест в дата-центрах.
Для ускорения роста предлагается субсидировать кредиты на строительство дата-центров, возместить часть капитальных затрат и установить пониженные тарифы страховых взносов.
По данным «Ростелекома», расходы государства окупятся за счет дополнительных налоговых поступлений.