СМИ: «Ростелеком» предложил вложить в дата-центры миллиарды из бюджета

Сбербанк продаст «Яндексу» «золотую акцию» за 1 евро Подробнее

Это нужно, чтобы к 2030 году половину услуг российских центров обработки данных закупали зарубежные клиенты. Такая задача ставится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Согласно проекту к 2024 году Россия должна занимать 5% мирового рынка услуг по хранению и обработке данных.

Сейчас доля страны на мировом рынке составляет 0,9% в деньгах и 1,1% в количестве коммерческих стойко-мест в дата-центрах.

Для ускорения роста предлагается субсидировать кредиты на строительство дата-центров, возместить часть капитальных затрат и установить пониженные тарифы страховых взносов.

По данным «Ростелекома», расходы государства окупятся за счет дополнительных налоговых поступлений.