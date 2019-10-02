СМИ: российских операторов сетей 5G обяжут использовать отечественные серверы

В «дорожной карте» говорится, что сети 5G должны появиться в пяти городах-миллионниках к 2021 году. К 2024-му их количество увеличится до десяти.

Весной курирующий вопросы цифровой экономики вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что на создание сетей 5G нужно направить около 650 миллионов рублей.

Названы сроки запуска сети 5G на российском оборудовании Подробнее

Так как собственного производства необходимого оборудования в России нет, в первом варианте «дорожной карты» были прописаны совместные производства с международными игроками. В списке вероятных партнеров фигурировали китайские Huawei и ZTE, финская Nokia, американские Cisco, Qualcomm, Verizon и другие компании.

В последнем варианте «дорожной карты» появился пункт об участии международных игроков в области создания новых технологий, но при этом появился отдельный пункт о необходимости перехода на российские серверы.

Как пояснил изданию один из разработчиков документа, речь идет об обычных серверах, которые используют IT-компании. По его словам, сейчас практически весь мир переходит на такое оборудование. Кроме того, это снизит санкционные риски, если иностранные поставщики откажутся от поставок дополнительного оборудования.

Представитель Минпромторга заявил, что такое серверное оборудование в России производят несколько компаний. Однако официальный представитель МТС Алексей Меркутов уточнил, что серверы, о которых говорится в «дорожной карте», — это новое поколение оборудования. Пока сертифицированных версий нет ни в одной стране мира.

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял ранее, что возглавляемая им госкорпорация готова запустить тестовую сеть 5G на оборудовании собственного производства в 2022–2023 годах. Он пояснил, что отдельные модули и комплектующие будут производиться только внутри страны, чтобы Россия не зависела от внешних поставщиков оборудования.