СМИ: российские хакеры-«призраки» атаковали бундестаг

Российские хакеры из группировки Ghostwriter атаковали депутатов бундестага и местных парламентов. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel.

По данным СМИ, злоумышленники пытались взломать личную электронную почту как минимум семи федеральных депутатов и 31 парламентария из земельных законодательных органов. Причем преимущественно пострадали члены правящих партий — Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, Социал-демократической партии Германии.

Предположительно, к этому делу причастна группа хакеров Ghostwriter, якобы связанная с Россией

Интернет-пользователи использовали фишинговые письма с вредоносными ссылками. Получилось ли у них раздобыть информацию, не сообщается. Некоторые депутаты решили прочитать сообщение, тем самым заразив свой компьютер, написал «Царьград».

Кроме того, хакеры пытались атаковать политических активистов в Гамбурге и Бремене. Всего от их действий пострадали несколько десятков человек.

Ghostwriters переводится как «писатели-призраки». Обычно так называют литераторов, которые пишут книги и статьи вместо известных, влиятельных людей.

Так хакеров назвала американская охранная компания FireEye, написал Spiegel. Она полагает, что Ghostwriters связаны с ГРУ и ранее уже атаковали западные медиаресурсы. Сотрудники FireEye заявили, что участники группировки якобы взламывали известные новостные сайты и публиковали на них фейковые новости.

По данным FireEye, Ghostwriter функционирует минимум с 2017 года и работает в «соответствии с интересами безопасности России». Группа специализируется на распространении дезинформации, в первую очередь среди жителей Литвы, Латвии и Польши.